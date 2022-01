Due nuove compagnie nei cieli della Malesia: al debutto MYAirline e Sks Airways

13:45

L'ente regolatore dell'aviazione civile malese ha dato l'ok a due start-up del trasporto aereo, MYAirline e Sks Airways. Le due nuove compagnie avevano ricevuto l'approvazione per le licenze già lo scorso anno, e secondo le voci di settore MYAirline potrebbe addirittura costruire un business talmente forte da contrastare il dominio di AirAsia che, negli ultimi due anni, ha registrato perdite per 1.47 miliardi di dollari.

La mente e il protafoglio dietro MYAirline è l'imprenditore Datuk Goh Hwan Hua insieme ad azionisti come Zillion Wealth Bhd e Trillion Cove Holdings Bhd.



Come riporta simpleflying.com, meno 'minacciosa' risulta invece la nascita di Sks Airways che dovrebbe decollare già da fine mese sulla rotta Subang-Pangkor, e in generale perseguire l'obiettivo di servire le isole dove sorgono i resort più gettonati. G. G.