08:35

Per l’Inghilterra si apre veramente una nuova stagione. Ieri il primo ministro Boris Johnson ha annunciato la decisione di revocare da oggi alcune delle misure di contenimento.

Come affermato da corriere.it, tra le misure che vengono revocate da oggi c’è la raccomandazione del lavoro da casa e l’obbligo di mascherine ovunque. Ma non solo: oggi è anche il giorno dello stop al mini Green Pass vaccinale.



La situazione del Regno Unito

Il Regno Unito potrebbe aprire così la strada a una rimodulazione delle misure anche in altri Paesi del Vecchio Continente. Il tema di un diverso approccio alla pandemia, infatti, è anche sul tavolo della Spagna (che pochi giorni fa ha ipotizzato di gestire il Covid come un’influenza) e anche in Italia da qualche giorno si sta discutendo di un cambio di marcia.



Per il momento, le ipotesi allo studio del Governo italiano sono più caute rispetto a quelle annunciate dal primo ministro inglese, ma l’idea di una revisione di alcune norme si sta facendo strada.