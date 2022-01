Bernasconi, Ferrovia Retica: “Bisogna adeguare le attività alle regole in essere”

11:04

"Un futuro che si svilupperà in due fasi. Il "moderato ottimismo" sul 2022 di Enrico Bernasconi (nella foto), storico rappresentante per l'Italia di Ferrovia Retica, si fonda anche sulle ultime decisioni assunte dal Governo svizzero. "C'è un segnale di cambiamento nel nuovo modo di trattare la pandemia, studiando il modo migliore di gestirla. Con la speranza che già dalla primavera si trasformi in un'endemia e possa essere curata in modo simile a quanto già avviene per la comune influenza". Intanto però, avverte il manager, "dobbiamo affrontare questa fase prendendo atto di tutto le norme da rispettare e adeguando attività e proposte di viaggio alle regole in essere". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)