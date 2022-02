Sea ed Eni, accordo per la decarbonizzazione dei voli commerciali

21:00

Biocarburante nei voli commerciali. Eni e Sea, società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, hanno sottoscritto un accordo per promuovere iniziative di decarbonizzazione del settore aereo e accelerare il processo di transizione ecologica dei due aeroporti.

L’intesa estende la collaborazione avviata nel dicembre 2021 per il rifornimento ai voli privati di biocarburanti (Saf) all’utilizzo anche per i collegamenti commerciali, nonché per la fornitura di biocarburante idrogenato Hvo puro (Hydrotreated Vegetable Oil) per la movimentazione dei mezzi a terra e un programma di sviluppo congiunto di servizi di smart mobility. Prodotti e servizi idonei a sostenere sia la riduzione delle emissioni legate alle operazioni aeroportuali (scope 1 e 2) che la decarbonizzazione del trasporto aereo e terrestre degli scali (scope 3).



Questo accordo supporterà Sea per il conseguimento dell’obiettivo ‘Net Zero’ entro il 2030 e permetterà al gestore aeroportuale di sviluppare azioni più sostenibili e innovative per il mantenimento del più alto livello (“Aca 4+ Transition”) del programma Airport Carbon Accreditationdell’associazione degli aeroporti Aci Europe raggiunto dagli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa.