Catania: aeroporto di nuovo chiuso per l’eruzione dell’Etna

14:56

Dalle 13.30 l’aeroporto di Catania e lo spazio aereo sopra la città sono chiusi a causa della nuova eruzione dell’Etna, che sta rendendo impossibile ai voli decollare e atterrare.

Pubblicità

Dalla stessa ora, i voli in arrivo a Catania sono stati dirottati sullo scalo di Palermo e su altri scali. La situazione è in continua evoluzione, ma è probabile che ci vorranno diverse ore perché il traffico riprenda regolarmente dallo scalo etneo.



Il vulcano sta eruttando con grande violenza e ha innalzato una nube di ceneri alta 10 chilometri che sta ricadendo su tutto il territorio circostante.



Per quanto riguarda i voli in partenza, l’aeroporto di Catania consiglia di rivolgersi alle compagnie aeree con cui si è prenotato per avere informazioni sui cambiamenti di orario o sulle eventuali cancellazioni.