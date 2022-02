Da Paolo Rossi ad Alberto Tomba: gli Azzurri più forti sulla livrea di Ita Airways

19:30

Ita Airways ha scelto di dedicare la livrea dei suoi aerei al mondo dello sport. Ed è così che, uno dopo l’altro, sfilano alcuni ‘campionissimi’ di diverse discipline.

Si è cominciato con Paolo Rossi, capocannoniere ai Mondiali di Spagna, campione del mondo, pallone d’oro, che figura sul primo aereo con la nuova livrea azzurra di Ita Airways dedicato ai più grandi sportivi italiani. Si tratta di un Airbus A320. Come riportato dal Corriere della Sera, la compagnia aerea ha spiegato che la decisione “rientra nella strategia di Ita Airways di intitolare i nuovi aeromobili ai più grandi sportivi azzurri, ambasciatori nel mondo della professionalità, determinazione, forza, passione e grinta, elementi che da sempre hanno portato in alto la bandiera dell’Italia”.



Dopo l’omaggio a Paolo Rossi, è arrivato il velivolo in memoria dell’atleta Pietro Mennea, soprannominato ‘la freccia del Sud’. L’Airbus A319 riporta il nome dell’atleta unico duecentometrista ad essersi qualificato per cinque Olimpiadi consecutive (dal 1972 al 1988).



Il terzo aereo con la livrea azzurra è stato dedicato alla leggenda del ciclismo Fausto Coppi. L’aereo del Campionissimo è operativo dal 15 gennaio all’aeroporto di Fiumicino.



All’aeroporto di Fiumicino l’8 febbraio 2022 è arrivato il quarto aereo di Ita Airways, un Airbus A319, dedicato a un altro campionissimo dello sport italiano: Gino Bartali. Bartali, insieme a Fausto Coppi, è stato uno dei più grandi ciclisti dello storia italiana, simbolo dello sport nel dopoguerra.



Intitolato a Sara Simeoni il quinto Airbus dedicato ai campioni da Ita: un A320 per una campionissima dello sport italiano, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Mosca del 1980 e per ben due volte primatista mondiale del salto in alto.



Spazio poi al pilota pluricampione di moto e auto Tazio Nuvolari, che ha dominato la scena delle corse dal 1922 al 1950 con vittorie da record e imprese al limite dell’impossibile, al quale è dedicato il sesto Airbus di Ita. L’A320 ha effettuato il primo volo sulla rotta internazionale Roma-New York.



Con l’iniziativa ‘Naming Azzurri’, il sondaggio rivolto agli utenti dei principali social network dove viene chiesto di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in attività a cui intitolare gli aerei con la nuova livrea, la compagnia omaggia poi Francesco Totti, al quale dedica il settimo Airbus, un A330 di Ita Airways.

E avanti con altre intitolazioni, di settimana in settimana, sono i passeggeri a scegliere: fra i prossimi a vedere il proprio nome scritto sulla livrea azzurra un mito dello sci italiano e mondiale, Alberto Tomba.