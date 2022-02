Finisce la storia dell’Antonov A-225 Mriya, l’aereo più grande del mondo

13:58

Era famoso in tutto il mondo come l’aereo più grande che solcasse i cieli. Ma ora la sua storia è finita, come annuncia il Ministero degli Esteri ucraino. L’Antonov An-225 Mrya si trovava all’aeroporto di Hostomel, vicino a Kiev, conquistato nei giorni scorsi dall’esercito russo, che avrebbe distrutto l’aeromobile.

Il velivolo risaliva agli anni ’80 e faceva parte del programma spaziale sovietico. Si trattava, come riporta tg24.sky.it, di un aereo da trasporto strategico costruito in un unico esemplare.



L’Antonov An-225 era l’aereo dei record per diversi motivi: innanzitutto era l’aeromobile con la maggiore lunghezza e anche quello con la maggiore apertura alare (tra quelli entrati effettivamente in servizio). Inoltre era il terzo per apertura alare tra tutti gli aerei effettivamente costruiti.