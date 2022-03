Ukraine Airlines: voli sospesi fino al 23 marzo, le opzioni per i passeggeri

10:31

A causa del peggioramento dello scenario bellico Ukraine International Airlines ha deciso di sospendere i voli regolari e charter da e per l’Ucraina fino al 23 marzo. Tutti i cittadini ucraini che si trovano all'estero e devono tornare in Ucraina sono invitati a registrarsi sul sito web statale https://friend.mfa.gov.ua/#/. A coloro che si sono registrati verranno fornite informazioni sui voli attualmente operativi per l’Ucraina.

Tutti gli aggiornamenti sullo stato dei voli sono pubblicati sul sito web ufficiale di Ukraine International Airlines (www.flyuia.com). I passeggeri prenotati su voli cancellati saranno informati via e-mail o telefonicamente attraverso i contatti indicati nella prenotazione. A questo proposito, la compagnia invita tutti i passeggeri a verificare la correttezza delle informazioni di contatto, indirizzo e-mail e numero di cellulare fornite in fase di prenotazione.



Le possibilità per chi viaggia

Peri voli cancellati è possibile fruire del cambio data per viaggi su quelli operati da Ukraine International Airlines senza penale e differenza tariffaria, all’interno del periodo di validità del biglietto.



È anche possibile ottenere l’emissione di un voucher tramite EMD DEPO (Travelport, Galileo)/CDET (Amadeus) a nome del passeggero originale da utilizzare per l’acquisto di biglietti futuri su voli operati da Ukraine International Airlines.

Gli EMD DEPO/CDET emessi dal 1 novembre 2021 fino al 26 marzo 2022 in cambio di biglietti con voli cancellati saranno validi per l’acquisto di nuovi biglietti e servizi accessori entro due anni dalla data di emissione.



È inoltre possibile l’emissione di un Promo code sul sito web di Ukraine International Airlines. A causa di problemi tecnici potrà essere effettuato solo dopo il 26 marzo.



Infine c'è la possibilità del rimborso del biglietto (integrale o parziale) via BSP refund application form (RAA). Gli agenti che operano con accesso diretto devono contattare bspsales.accounting@flyuia.com. A causa di di problemi operativi, I rimborsi saranno autorizzati solo dopo il 26 marzo.