Breeze pronta a operare rotte intercontinentali

15:09

Potrebbe arrivare un nuovo player per i viaggi intercontinentali. La compagnia americana Breeze, che al momento opera solo su rotte interne agli Stati Uniti, starebbe progettando di ampliare il network guardando anche ad altri continenti.

Come riporta preferente.com, attualmente il vettore opera con A220, oltre a una flotta di Embraer. Ma l’aeromobile di Airbus ha un’autonomia di volo di 6 ore: e secondo il direttore operation della compagnia, Lukas Johnosn, sarebbe pronta ai voli intercontinentali.



Il modello di business di Breeze, sottolinea il sito di informazione trade spagnolo, non è propriamente low cost, anche se condivide alcuni elementi. Gli aeromobili hanno meno posti rispetto ad altri vettori no frills, dunque con un maggiore comfort. Ma il network si basa sull’unione di molte mete ma con poche frequenze e rotte insolite.



Stando alle indiscrezioni, i voli transcontinentali potrebbero arrivare già quest’estate, anche se i dettagli sono ancora tutina precisare.