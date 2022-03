11:05

Una settimana decisamente particolare per il trasporto aereo britannico. Venerdì infatti cadranno tutte le restrizioni anti Covid del Paese, anche quelle sopravvissute agli ultimi alleggerimenti.

Come riporta travelmole.com, il segretario ai trasporti Grant Shapps ha annunciato che non verrà più utilizzato il Passenger location form e inoltre i viaggiatori non vaccinati non dovranno più effettuare un test Covid prima e dopo aver viaggiato nel Paese. Tutte le regole termineranno dalle 4 di venerdì.



Il plauso delle aerolinee

La notizia è stata accolta ovviamente con entusiasmo dalle compagnie aeree, che da tempo chiedevano di rivedere le misure di contenimento.



“L’annuncio segna il ritorno alla normalità dei viaggi internazionali - è il commento di Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays. La rimozione di moduli inutili e regimi di test inefficaci significa che i clienti possono finalmente godersi un viaggio senza problemi, proprio come facevano prima della pandemia”.



Virgin Atlantic ha aggiunto: “Con la rimozione di queste barriere ai viaggi, la Gran Bretagna è aperta agli affari e i passeggeri possono riconnettersi con i propri cari e colleghi di lavoro”.