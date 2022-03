Flibco.com debutta in Italia: primo shuttle bus tra Torino e Malpensa

14:08

È una società specializzata in mobilità aeroportuale e già attiva in Belgio, Lussemburgo e Germania e ha scelto Torino per il suo debutto italiano. Stiamo parlando di flibco.com, che apre oggi le vendite online per il suo primo collegamento italiano tra Torino e l’aeroporto di Milano Malpensa, che partirà venerdì 25 marzo.

“Crediamo fortemente nel mercato italiano, caratterizzato da grande dinamismo e da un patrimonio turistico davvero enorme - commenta Tobias Stüber, ceo di flibco.com -. In particolare, per il nostro debutto abbiamo scelto di puntare su Torino, una città ricca di bellezze da scoprire e con una popolazione desiderosa di ricominciare a viaggiare. Con il nostro sbarco in Italia puntiamo a offrire un servizio moderno, di alta qualità e fortemente orientato alla digitalizzazione”.



Il collegamento sarà attivo 7 giorni su 7 con una tariffa fissa di 22 euro e prevede dieci partenze al giorno da Torino e altrettante da Malpensa. Nel capoluogo piemontese le fermate saranno tre: a Lingotto, a Porta Susa e in Corso Giulio Cesare.



Sguardo puntato su altri scali italiani

“Nei nostri piani di sviluppo futuro - continua il ceo - puntiamo ad attivare il nostro servizio in altri aeroporti italiani, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di mobilità e contribuire al rilancio del settore turistico del Paese, sostenendo allo stesso tempo il sistema economico delle città in cui operiamo”.



Oltre allo Shuttle Bus, flibco.com mette a dipsosizione dei clienti anche il Door2Gate, un servizio di navette che permette di raggiungere l’aeroporto da casa propria condividendo il tragitto con altri passeggeri che sono sul tragitto e devono recarsi all’aeroporto allo stesso orario, il che si traduce in un’importante riduzione dei costi per i passeggeri e dell’inquinamento e del traffico grazie al car pooling.