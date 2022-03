Eurowings apre la quinta base fuori dalla Germania: tocca a Stoccolma/Arlanda

16:25

Eurowings arriva a quota 5: con l’apertura della nuova base di Stoccolma/Arlanda il vettore del Gruppo Lufthansa fa pokerissimo di hub fuori dal territorio tedesco aggiungendo lo scalo svedese a Palma di Maiorca, Praga, Pristina e Salisburgo.

"La Svezia è un mercato che si adatta perfettamente al nostro orientamento come compagnia aerea di valore per l'Europa – ha sottolineato il ceo Jens Bischof -. In tempi incerti, molti viaggiatori non sono più principalmente alla ricerca del biglietto più economico, ma hanno bisogon di rassicurazioni in termini di sicurezza, affidabilità e responsabilità sociale. Con il nostro dna Lufthansa, un'attraente rete di voli diretti a prezzi accessibili e servizi innovativi e a misura di cliente, possiamo offrire proprio questo".



Tra le destinazioni che saranno collegate da Stoccolma figurano alcune mete leisure sia in Spagna sia sulle isole della Grecia, ma anche Birmingham, Nizza, Amburgo e Duesseldorf.