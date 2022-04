Etihad Airways migliora la customer experience con l’assistente virtuale di Spitch.ai

16:24

Etihad Airways investe nell’upgrading dei contact centre avviando la collaborazione con Spitch.ai, che consente al vettore di dotarsi di un Virtual Assistant per rispondere alle necessità dei passeggeri.

L’assistente virtuale comunica con un knowledge base in cui sono archiviati e costantemente aggiornati i dettagli dei regolamenti di viaggio di tutto il mondo. La soluzione Spitch.ai sarà inoltre implementata per fornire informazioni di viaggio relative al Covid ai passeggeri, che potranno anche collegarsi con un agente Etihad in tempo reale, ascoltare direttamente al telefono le informazioni, oppure riceverle tramite sms senza dover aspettare in coda.



“La soluzione Spitch è un progetto entusiasmante per l'Etihad Innovation Lab - sostiene Frank Meyer, Chief Digital Officer di Etihad Aviation Group -. Volevamo dotarci di una tecnologia che rendesse più facile e veloce per i nostri ospiti raggiungerci e risolvere il loro problema. Spitch farà risparmiare tempo ai nostri clienti e consentirà loro di godere di un’esperienza più fluida quando riceviamo picchi nel volume di chiamate”.



Il 'GrowthX for Startups'

La collaborazione tra Spitch ed Etihad è nata tramite l’accelerator program GrowthX for Startups Middle East and Africa di Microsoft, svoltosi nell'ultimo trimestre del 2021, dove Spitch è risultata una delle quindici finaliste tra oltre 3.000 candidature venendo infine selezionata da Ethiad come proprio partner grazie all’ampia gamma di tecnologie, competenze ed esperienza di fornitura dimostrate.