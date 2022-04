Norse Atlantic, a giugno il debutto con il primo volo su New York

14:45

New York, Orlando, Los Angeles e Fort Lauderdale. È questo il poker di destinazioni con le quali iniziera l’avventura della nuova compagnia aerea norvegese votata al lungo raggio, Norse Atlantic, che ha appena aperto le vendite per le nuove rotte e si prepara al debutto per il prossimo 14 giugno.

La direttrice che segnerà l’esordio del vettore sarà quella da Oslo verso la Grande Mela mentre quattro giorni dopo sarà la volta di Fort Lauderdale rispettivamente con 2 e 3 frequenze alla settimana. Il mese successivo partirà poi anche il volo su Orlando, mentre per Los Angeles bisognerà attendere agosto. Tutti i collegamenti saranno effettuati utilizzando i B787-9.



I vertici della compagnia hanno anche annunciato che nuove rotte saranno comunicate nelle prossime settimane.