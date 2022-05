08:04

Verrà ufficializzata entro un paio di settimane la programmazione invernale sull’Italia di Ryanair. “Siamo un po’ in ritardo rispetto al passato, quando i piani venivano annunciati con maggiore anticipo insieme all’apertura delle vendite – spiega il country manager Mauro Bolla -, ma ora stiamo definendo gli ultimi dettagli”.

L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a proporre una programmazione almeno ai livelli pre pandemia anche nella winter, dopo due anni di tagli consistenti a causa delle restrizioni: “Non è facile, considerando che le incognite sono ancora molte e che i giochi si faranno poi a settembre, come è avvenuto nel recente passato – prosegue -. Inoltre va tenuto presente che il Covid ha cambiato le abitudini di chi viaggia e ora è il last minute a farla da padrone”.



Qualche anticipazione su alcune nuove rotte è iniziata ad arrivare nei giorni scorsi, ma il manager rassicura che non mancheranno sorprese. Inoltre “sarà una programmazione che vedrà una forte attenzione per il Sud e per le isole”, conclude.