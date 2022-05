Vueling vettore ufficiale di Eurovision, aereo e menu a tema

14:22

Volerà nei cieli europei fino alla fine dell’estate l’A320Neo di Vueling vestito con i colori dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino. La compagnia aerea è stata infatti scelta come vettore ufficiale del festival musicale e supporterà il rinomato festival europeo con la sua vasta rete di voli, in particolare con i collegamenti diretti da Barcellona e Parigi verso il capoluogo piemontese.

Anche gli interni dell’aereo saranno personalizzati per ospitare un evento a bordo, previsto per giovedì 12 maggio. Inoltre, aggiunge Ansa, per tutti i mesi estivi la compagnia proporrà anche uno speciale menu di bordo chiamato '12 points' - il punteggio più alto che durante l’Eurovision può essere assegnato a ciascun Paese tramite il televoto - e che riunisce in un unico box diversi tipi di piatti e bevande legati agli Stati partecipanti all'appuntamento musicale: Gin Fizz dal Regno Unito, Jamón ibérico dalla Spagna, cioccolatini dalla Grecia e cappuccino Lavazza dall'Italia.