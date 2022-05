08:02

Iberia segue le orme di Amazon. Dopo aver rivoluzionato la strategia di pricing, la compagnia aerea del gruppo Iag entra nel mondo delle flash sales, ovvero le offerte lampo, lanciando il portale ‘Flash Offers’.

Sulla piattaforma, già online, il vettore propone posti limitati a prezzi stracciati per biglietti di sola andata o andata e ritorno, per date specifiche e con luogo di partenza e destinazione già definiti. “Sono offerte interessanti attive per un tempo limitato”, ha spiegato a Preferente Iberia. “Il nostro obiettivo è attirare nuovi viaggiatori e stimolare le vendite con offerte imperdibili”, nonché “spingere alcune destinazioni”.



Le offerte

Su Flash Offers ogni giorno saranno lanciate offerte per collegamenti operati da Iberia, ma anche per le regionali Iberia Express ed Air Nostrum. Non mancheranno, poi, flash sales con scontistiche speciali per residenti e famiglie.



Per accedere alle promozioni lampo basta semplicemente effettuare la registrazione sul sito di Iberia.