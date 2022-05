Londra Luton: estate vicina ai livelli pre-pandemia

10:12

L'aeroporto di Londra Luton ha appena chiuso il mese di traffico più intenso dall'inizio della pandemia. In aprile infatti, come riportato da Travelmole, lo scalo ha accolto quasi 1,2 milioni di passeggeri, consolidando la continua ripresa dell'aeroporto. In confronto, Luton aveva accolto solo 106mila passeggeri nell'aprile 2021.

Le vacanze in città per soggiorni brevi sono state molto richieste durante il semestre pasquale, con Amsterdam in cima alla lista delle destinazioni più popolari. Quest'estate, i turisti possono scegliere tra 130 diverse destinazioni programmate da Luton, con l'isola greca di Cefalonia che è stata l'ultima in ordine di tempo ad aggiungersi grazie al volo inaugurale di easyJet in programma per il 30 giugno.



E per prepararsi a un’estate che si prospetta positiva, l'aeroporto sta reclutando persone per ricoprire diversi ruoli fra sicurezza, vendita al dettaglio, servizio clienti e ospitalità.

Alberto Martin, ceo dell’aeroporto, ha dichiarato: "Il lancio di nuove destinazioni è un chiaro segnale che Luton è davvero tornato in piena attività per questa estate".