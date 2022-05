Viaggi Regno Unito-Ue: il Foreign Office chiarisce le regole

11:26

A seguito della confusione in merito alle regole di ingresso, il Foreign Office britannico ha aggiornato le linee guida sui requisiti di validità del passaporto per chi deve viaggiare nei paesi dell'Ue.

Nelle ultime settimane infatti, come segnalato da TTG Media, i giornali hanno riportato notizie di passeggeri inglesi a cui è stato erroneamente negato l'imbarco da parte di compagnie aeree che hanno affermato che i loro passaporti non erano validi per viaggiare verso i paesi dell'Ue e dell'area Schengen.



Il Foreign Office si è quindi mosso per cercare di chiarire le regole che si applicano a tutti i paesi dell'Ue, ad eccezione dell'Irlanda. Le medesime regole si applicano anche per i viaggi in Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano.



In dettaglio, i viaggiatori del Regno Unito devono seguire i requisiti richiesti per entrare nell’area Schengen e verificare che il proprio passaporto soddisfi diverse regole. Innanzitutto, i passaporti devono essere rilasciati meno di 10 anni prima della data di ingresso nel Paese; devono essere validi per almeno tre mesi dopo il giorno in cui si prevede di partire e il Foreign Office ha aggiunto che il passeggero è tenuto a verificare questi requisiti prima di viaggiare. “Se il passaporto è stato rilasciato prima del 1 ottobre 2018, potrebbero essere stati aggiunti mesi extra alla data di scadenza”.