Aeroporto di Miami: entro il 2023 controllo biometrico su tutte le partenze internazionali

13:58

L’aeroporto di Miami si candida a diventare il primo scalo americano a potere garantire il controllo biometrico su tutti i voli internazionali in partenza dagli oltre 130 gate esistenti. L’obiettivo è fissato per il prossimo anno e l’infrastruttura verrà completata in collaborazione con Sita.

Secondo quanto riportato da Travelweekly, nel Paese hanno iniziato a testare l'imbarco biometrico per le partenze internazionali nel 2019. Un video rilasciato da MIA martedì, dalle prove mostra che il processo richiede solo un paio di secondi per passeggero.



Ai gate biometrici, i passeggeri internazionali in partenza non sono tenuti a mostrare una carta d'imbarco o un passaporto. Invece, hanno la loro foto scattata da un sistema di riconoscimento facciale biometrico. La foto viene quindi abbinata alle foto del passaporto che il Dipartimento della Sicurezza Nazionale tiene in archivio.