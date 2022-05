10:39

Prenderanno il via nel mese di luglio con l’ingresso in flotta di altri due B737-800 i voli di linea di AeroItalia. Lo ha anticipato lo stesso amministratore delegato della compagnia Gaetano Intrieri nel corso dell’evento dedicato al trasporto aereo FlyFuture che si è tenuto a Roma.

Le prime rotte che saranno messe in campo saranno quelle dall’aeroporto di Forlì con collegamenti per Lamezia, Olbia, Alghero, Catania Bari e Palermo. Secondo quanto riportato dal mensile specializzato JP4 sulla propria pagina Facebook, a questi dovrebbero fare seguito quelli dall’aeroporto di Foggia dove il vettore posizionerebbe la seconda base con voli per Milano, Firenze e Catania.



Lungo raggio rinviato

Nel corso dell’evento il manager ha anche confermato il piano per la flotta, che raggiungerà quota 8 aerei entro la fine di quest’anno per poi aggiungerne altri due, sempre della stessa famiglia, nell’estate del 2023. Rinviato invece al 2024 l’ingresso nel lungo raggio, dove si attendono condizioni di mercato migliori per questo segmento. Obiettivo per lo sviluppo futuro anche lo spostamento sull’hub di Roma Fiumicino, con il quale è stato aperto un primo dialogo.