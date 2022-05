08:02

I problemi dello scalo di Amsterdam Schiphol sono ormai noti da settimane. Lo stesso aeroporto aveva dovuto chiedere ai vettori di limitare il traffico a causa della congestione degli scali aeroportuali, con code che potevano arrivare a diverse ore a causa della carenza di personale.

Una situazione che ha costretto Klm a una scelta drastica: come riporta preferente.com il vettore ha annunciato che dal 29 maggio i biglietti per i voli in partenza dallo scalo olandese in classe economy sono limitati.



La decisione del vettore

Con questa scelta, la compagnia vuole ridurre la pressione sull’aeroporto, dando anche ai passeggeri il tempo per riprogrammare gli spostamenti e i voli.



I passeggeri che lo desiderano, precisa ancora il sito di informazione trade, possono riprogrammare il volo in una data successiva a quella prevista senza pagare supplementi.



Lo scalo, intanto, ha annunciato un piano di assunzioni per risolvere i problemi. Tra i nodi principali da risolvere, i controlli di sicurezza per l’accesso all’imbarco.