L’aeroporto di Amsterdam chiede ai vettori di limitare i voli e avvisa: “Giorni difficili”

14:22

Si prospettano ancora giornate difficili con lunghe code alle partenze, ritardi e diverse cancellazioni all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Dopo i problemi riscontrati nelle ultime settimane, la società di gestione ha annunciato che la situazione è destinata e non cambiare, tanto che è stata fatta richiesta alle compagnie aeree di cancellare voli e non accettare nuove prenotazioni per la prossima settimana.

Nonostante il livello di traffico resti ancora inferiore rispetto al 2019, anche se il recupero è stato importante anche in Olanda, la carenza di personale in aeroporto, si legge su Simpleflying, sta mettendo a dura prova tutto il sistema e molte compagnie sono state costrette a cancellare un elevato numero di voli, mentre le code per recarsi ai gate raggiungono anche ore. E la situazione non è destinata a migliorare nel prossimo futuro.