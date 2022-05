A bordo di Moby Guido Meda e i protagonisti di ‘Scappo dalla città - In viaggio con gli amici’

21:00

Moby accompagna il debutto di ‘Scappo dalla città - In viaggio con gli amici’. La compagnia di navigazione ospiterà i protagonisti del nuovo format televisivo condotto da Guido Meda e prodotto da Inside Man, al debutto domani su Sky.

Il telecronista, icona della Moto Gp, si imbarcherà su Moby Wonder per raggiungere la Sardegna, insieme a tre noti compagni di viaggio: il campione di rugby Martin Castrogiovanni, allo sciatore Giorgio Rocca e al nuotatore Simone Ciulli. Nella regione i quattro intraprenderanno un viaggio in moto per un week end rilassante alla scoperta del territorio.