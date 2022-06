Lufthansa: fee da 25 euro per cambiare il posto a bordo con la tariffa economy light

08:47

Cambio in arrivo nella policy di assegnazione dei posti a bordo per Lufthansa. La novità sarà operativa a partire dalla metà di giugno e riguarderà la tariffa economy light su tutti i tipi di voli.

In questa fascia tariffaria i clienti ora vedranno un’assegnazione dei posti a bordo casuale mentre finora c’era la possibilità di scelta in fase di check in nelle 24 ore precedenti alla partenza. Ma con la modifica il vettore tedesco introdurrà anche una fee facoltativa da 25 euro: questa sarà la cifra che dovranno pagare i passeggeri se vogliono effettuare un cambio del posto a bordo.



La mossa, si legge su Simpleflying, suona un po’ come un avvicinamento alla policy delle compagnie low cost, anche se in questo caso il costo è più alto rispetto alla concorrenza.