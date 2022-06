Trenitalia rilancia Summer Experience: “Un investimento per tutto l'anno”

di Alberto Caspani

11:21

'Oltre' l’estate. Il lancio della 'Summer Experience 2022' di Trenitalia, al via dal prossimo 12 giugno, rappresenta molto più che un arricchimento stagionale dell’offerta ferroviaria in termini di servizi e promozioni: “E’ un investimento che rimarrà confermato anche per i mesi futuri - ha spiegato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia - perché le nuove proposte sono state elaborate partendo dalle esigenze quotidiane dei nostri passeggeri, che vedono nell’intermodalità una soluzione per semplificare l’esperienza di viaggio, rendendola al contempo più ecologica. Ferrovia, gomma e traghetti non saranno più in competizione, ma canali integrati per raggiungere qualsiasi destinazione”.

L'offerta

Alla presentazione di Milano, ospitata in Stazione Centrale, sono infatti intervenuti i rappresentanti dell’intero “polo passeggeri” del Gruppo Fs, raccogliendo Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est. “Garantiamo inoltre 240 collegamenti Frecciarossa, con 23 nuove fermate in località turistiche, gratuità dei bimbi, degli animali da compagnia e del trasporto bici, sconti dal 20 al 30% per eventi in abbinamento, senza dimenticare agevolazioni per le tratte estere verso Parigi, Svizzera, Austria, Germania e, da novembre, Barcellona e Madrid”.