08:49

Anche con un minore numero di voli, nel secondo trimestre del 2022 le entrate di Delta Air Lines torneranno ai livelli pre-pandemia. Lo ha assicurato il ceo del vettore Ed Bastian durante un appuntamento con gli investitori, che è stata anche l'occasione per sottolineare che in vista dell’estate “i viaggiatori pagano di più per qualsiasi tipo di posto, da quello base a quello premium”.



I ricavi per posto, ha spiegato Bastian secondo quanto riportato da Ap News, dovrebbero quindi essere fino a otto punti percentuali migliori di quanto inizialmente pronosticato. “Prevediamo che i prezzi quest’estate aumenteranno probabilmente tra il 25 e il 30% in media. Non abbiamo mai visto nulla di simile” ha detto il numero uno di Delta.



Questione costi

Basta questo per dimenticare i lunghissimi mesi di flessione della domanda? Non proprio. Se i viaggiatori sembrano infatti non battere ciglio di fronte a biglietti decisamente più cari, la compagnia di Atlanta deve ora fare i conti con costi del carburante in sensibile aumento. E anche altre spese, relative principalmente alla manodopera, stanno salendo.

La previsione è che i costi non legati al carburante saliranno del 22% rispetto al 2019, cinque punti in più rispetto alle stime di metà aprile. A. D. A.