Ita Airways alla Design Week: ‘La rigenerazione dell’Italia passa da noi’

13:58

Ita Airways partecipa alla Design Week di Milano mostrando appieno la sua italianità. Uno stile che passa attraverso la ricercatezza dei nuovi interni della flotta curati dal designer Walter De Silva, e dall’eleganza delle divise del personale di volo che portano la firma dello stilista Brunello Cucinelli.

“La Design Week 2022 è dedicata alla rigenerazione e noi ci sentiamo parte della rigenerazione del nostro Paese - dichiara Fabio Maria Lazzerini, ad e direttore generale di Ita Airways -. Un’Italia che torna ad avere una compagnia di bandiera che vuole essere efficiente e colmare un gap storico di collegamenti, soprattutto internazionali e intercontinentali”.



Focus sulla sostenibilità

Tolti i blocchi dovuti alla pandemia, il mondo ha ritrovato il desiderio di avere contatti e lo dimostrano gli aerei di Ita pieni, una spinta per continuare la propria espansione senza però dimenticare un tassello chiave, ossia la sostenibilità declinata in tre direttrici: ambientale, sociale ed economica. “Tra quattro anni avremo 68 nuovi aeromobili già in ordine - prosegue Lazzerini -. Nel 2025 avremo la flotta più giovane d’Europa e in assoluto la più verde con 750mila tonnellate in meno di emissioni di Co2 grazie a una tecnologia innovativa che abbassa il consumo di carburante”.



Nei prossimi giorni girerà per gli scali nazionali un Airbus A350 bianco con la scritta ‘Born to be sustainable’; qui il vettore sperimenterà tutte le misure green che punta a introdurre.



Un’importante novità riguarda infine i corsi per comandanti – un qualcosa che mancava da 15 anni – e che ha già condotto a 68 nomine, parallelamente alla formazione dei cadetti che sognano di diventare piloti. G. G.