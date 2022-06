Emirates assume: selezioni a Milano e Venezia

08:47

Personale di bordo cercasi. Emirates annuncia il via al processo di selezione per i nuovi dipendenti, con una serie di giornate di valutazione che si svolgeranno in diverse città tra cui, in Italia, Milano e Venezia.

I candidati possono inviare il proprio curriculum vitae in inglese a questo link. I requisiti, consultabili in versione completa sulla stessa pagina, comprendono un anno di esperienza nel settore dell'ospitalità e del servizio clienti, il diploma di scuola media superiore, un inglese fluente, un'altezza minima di 160 cm. Inoltre sarà necessario soddisfare i requisirti per il visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti.



Tutti i membri dell'equipaggio, si legge ancora nella nota, risiedono a Dubai, con un alloggio gratuito fornito dalla compagnia.