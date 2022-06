easyJet vara il piano di tagli per giugno: 40 voli in meno ogni giorno

14:20

easyJet cerca di giocare in anticipo dopo la raffica di cancellazioni delle scorse settimane (ancora ieri sono stati annullate 64 partenze, la maggior parte delle quali dall’aeroporto di Londra Gatwick). La compagnia low cost ha infatti annunciato un piano di tagli che andrà avanti per tutto il mese di giugno con 40 voli in meno al giorno.

La decisione, si legge su Simpleflying, è stata presa per evitare i disagi dell’ultimo minuto e consentire ai passeggeri coinvolti di averne notizia in anticipo e riuscire, dove possibile, a spostarli su altri voli regolarmente operativi.



Come noto, la Gran Bretagna è in questo momento il Paese dove si sta facendo sentire maggiormente il problema della carenza di personale che coinvolge sia i vettori sia gli aeroporti. Ma anche altrove la situazione si sta facendo più ‘calda’ come dimostra l’annuncio di Lufthansa, che ha soppresso 900 voli tra i vettori del gruppo.