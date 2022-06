08:40

Era il simbolo di un preciso modo di intendere l'v;aviazione ma a un certo punto sembrava destinato a restare un ricordo del passato. Invece l'A380 è tornato in auge. Il perché lo racconta la nuova puntata di Ritratti, che questa volta si occupa di un protagonista non in carne e ossa ma non per questo meno importante: il gigante dei cieli.



L'A380 era stata una vera e propria scommessa per Airbus. Un colosso in grado di trasportare oltre 800 passeggeri per volta: l'ideale per i network basati sui grandi hub. Ma l'evoluzione dei trasporti, con l'aumento della domanda per i voli point to point, sembrava destinato a mandare in soffitta il maxi aereo. Gli ultimi mesi, però, hanno visto un rinnovato apprezzamento per l'A380.