easyJet: proclamati 9 giorni di sciopero a luglio in Spagna

11:33

Sono sempre più tesi i rapporti tra i sindacati e le compagnie low cost in Spagna. Dopo l’annuncio delle 4 giornate di sciopero dei dipendenti Ryanair basati nella Penisola Iberica è ora la volta dei colleghi di easyJet. Il sindacato Uso, che rappresenta 450 lavoratori posizionati a Barcellona, Malaga e Maiorca, ha annunciato uno stop di ben 9 giornate distribuite in tutto il mese di luglio.

A determinare la protesta, si legge su Simpleflying, le condizioni salariali dei dipendenti spagnoli il cui stipendio base sarebbe nettamente inferiore ai colleghi easyJet in Francia o Germania: da qui la richiesta di un aumento del 40%.



“L'azienda non ha alcun interesse a negoziare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei membri dell'equipaggio in Spagna in modo da avere le stesse condizioni di lavoro di quelle che operano in altre basi europee come Francia e Germania”, è l’accusa del segretario generale di Uso Miguel Galàn.