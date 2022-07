Wizz Air da settembre volerà in Nepal

09:21

Wizz Air decolla verso il Nepal. Da settembre la compagnia inzierà a volare sul Gautam Buddha, decollando da Dubai.

Il vettore opererà i collegamenti con n A321 da 190 posti. Come precisa preferente.com, la compagnia per l'operazione sfrutterà la base che ha aperto ad Abu Dhabi, dalla quale ha lanciato una serie di collegamenti sull'Europa. Di fatto, il vettore ungherese ha aperto una nuova strada di sviluppo verso Oriente che le low cost del Vecchio Continente non avevano ancora esplorato. Wizz Air sarà così in grado di intercettare il traffico dei paesi orientali per portarli sia ad Abu Dhabi sia in Europa. L'evoluzione procederà con l'arrivo degli A321lr e A321ulr, non ancora consegnati.