Stanno togliendo il sonno alle agenzie di viaggi. E sono il segnale che qualcosa nella macchina del travel post Covid non funziona. I disservizi e le cancellazioni aeree gravano come macigni sul turismo organizzato.

E rappresentano una problematica ciclica che quest’anno, lo dimostrano le code e i tagli ai voli praticati da tanti vettori e aeroporti, è dilagata ovunque e coinvolge sia low cost che compagnie di linea, considerate finora più affidabili.



Ne parlano i dettaglianti italiani in un’inchiesta realizzata da TTG Magazine, oggi in distribuzione e disponibile online sulla nostra digital edition, all’indomani delle continue notizie sulle cancellazioni che stanno interessando un po’ tutto il mondo del trasporto aereo, dalle low cost alle major.



Se dal fronte aeroporti tricolori il problema non sembra rivelarsi così drammatico, o quanto meno, secondo i gestori aeroportuali, riguarda più che altro gli scali internazionali, alle prese con drammatici vuoti di personale, il discorso cambia se si parla con i player della distribuzione.



Che si trovano a impiegare tempo e denaro per riproteggere i clienti lasciati a terra dalle compagnie e a rispondere alle mille domande dei viaggiatori preoccupati dalla situazione di insicurezza che si sta creando giorno dopo giorno.



