Piloti Sas minacciano sciopero a tempo indeterminato

Anche Sas colpita dagli scioperi. I piloti con sede in Svezia, Norvegia e Danimarca hanno minacciato un'astensione dal lavoro a tempo indeterminato. Secondo le previsioni potrebbro essere cancellati il 50% dei voli, coinvolgendo 30mila passeggeri al giorno.

Come riporta ilgiorno.it i negoziati starebbero proseguendo per evitare il concretizzarsi dello sciopero. Ma l'annuncio ha comunque fatto crollare dell'8% il valore delle azioni della compagnia aerea.



Si tratterebbe, come sottolineato dall'azienda stessa, del sesto sciopero in 12 anni. L'amministratore delegato Anko van der Werff ha sottolineato che il vettore è alla ricerca di investitori. Ma ha anche puntato il dito contro la protesta che andrebbe a impattare sulle settimane più dense di prenotazioni da due anni e mezzo a questa parte.