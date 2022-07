12:22

“Gli analisti non si aspettavano una crescita così forte. Non ci sono precedenti di nessun tipo. E quindi mancano gli equipaggi, anche per colpa del Covid che continua a circolare”. E’ questa l’analisi dell’a.d. di Ita Fabio Lazzerini in merito alla situazione difficile che sta vivendo il settore, alle prese con disagi continui e cancellazioni di voli.

Una situazione dalla quale sta uscendo indenne Ita, perché, spiega il manager in un’intervista a La Stampa, “come start up abbiamo i piloti e gli assistenti di volo necessari per la nostra crescita. Come Ita abbiamo una regolarità superiore al 99 per cento, siamo un’eccezione”. E aggiunge: “In pochi mesi abbiamo costruito una compagnia efficiente che lavorando bene è diventata appetibile per due importanti cordate”.