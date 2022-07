08:47

easyJet ha affermato che le cancellazioni e i ritardi che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane si sono "stabilizzati", ma che i viaggi torneranno alla normalità dalla prossima estate.

Come riporta TTGMedia, Johan Lundgren (nella foto), amministratore delegato della compagnia, ha infatti affermato che gli attuali ritardi potrebbero continuare fino all'inverno.

Lundgren ha affermato che l'industria è stata "ripetutamente colpita" da "fattori esterni imprevedibili nell’ecosistema dell'aviazione", il che ha reso "impossibile” garantire che non ci sarebbero più stati disagi durante le vacanze estive.

"Penso che continueranno ad esserci sfide per il resto dell'estate – avrebbe riferito al Times -. Non potevamo ad esempio certo prevedere che lo scalo di Amsterdam avrebbe introdotto limiti di capacità. Non era nemmeno possibile prevedere l'aumento delle infezioni da Covid che ha fatto aumentare i livelli di assenteismo negli aeroporti, nel controllo del traffico aereo e anche nella nostra azienda".