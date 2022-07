Sciopero low cost, Garavaglia al Garante: “Se serve, precettazione”

14:19

“Adottare ogni iniziativa che ritiene opportuna al fine di evitare disagi ad un settore in ripresa. Compresa la precettazione della categoria”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (nella foto), al Garante sugli scioperi, Francesco Santoro Passarelli, per scongiurare lo stop dei voli previsto il prossimo 17 luglio.



Con una lettera il titolare del dicastero del turismo ha invitato il Garante a prendere provvedimenti per limitare disagi ai passeggeri in partenza per le vacanze estive, sottolineando come le agitazioni nel trasporto aereo “danneggino fortemente i diritti dei viaggiatori e delle imprese”, in un momento sensibile per l’industria dei viaggi della Penisola.

“Un’agitazione degli operatori del controllo aereo – ha aggiunto il ministro - rischia di bloccare il settore economico più dinamico che sta trainando in buona parte la crescita del Paese. Bloccare il trasporto aereo significa bloccare il Paese. Serve responsabilità”.