Koster, Virgin Atlantic: “Collaboreremo con Heathrow per trovare una soluzione”

09:21

Virgin Atlantic "non si arrenderà": dopo l’annuncio di Heathrow in riferimento al limite sulla capacità di voli prevista per l’estate fino all’11 settembre, la compagnia è pronta a collaborare con l'aeroporto, altri vettori e parti interessate per risolvere la crisi.

Corneel Koster, chief customer e operating officer di Virgin Atlantic, come riportato da TTG Media, ha affermato che è necessario fare qualcosa per affrontare il problema e ha sottolineato che Virgin è pronta a svolgere il suo programma di voli per intero.



"L'intero ecosistema è sotto pressione, non ne siamo immuni e lo sappiamo. Nei prossimi giorni e settimane sarà necessario lavorare insieme a Heathrow per trovare una soluzione".

“Dobbiamo capire meglio le proposte di Heatrow perché non conosciamo la situazione in tutti i dettagli. Ma abbiamo idee su cosa potrebbe essere fatto. Non vogliamo rinunciare a una parte del traffico estivo”.



Virgin si ritirò da Gatwick durante la pandemia e trasferì le operazioni a Heathrow. La compagnia prevede di debuttare con l'A330-900 sulla rotta Heathrow-Boston in ottobre.

Koster ha aggiunto: "Siamo pronti a far volare i nostri clienti. Stiamo rispettando l’impegno preso sui voli schedulati e l’estate è per noi estremamente importante".