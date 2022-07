Enac, si insedia il tavolo permanente per i passeggeri con mobilità ridotta e disabilità

16:29

Si è insediato ieri, nella sede dell'Enac, il 'Tavolo tecnico permanente per la tutela dei Diritti dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità'.

Pubblicità

Del tavolo fanno parte tutte le componenti del settore e le principali associazioni di categoria, come precisa l'Ente nazionale per l'aviazione civile in una nota. "L’obiettivo - afferma il comunicato - è quello di affrontare congiuntamente, sulla base delle specifiche competenze e conoscenze di ciascun partecipante, le tematiche normative, di regolazione, operative e di formazione legate alle attività di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a ridotta mobilità".



I lavori sono stati aperti dal vice direttore generale dell'Enac Mauro Campana. Alla riunione di ieri hanno preso parte Aicalf, Aeroporti 2030, Aeroporto di Bologna, Anglat, Assaeroporti, Assofly, Assohandlers, Air Dolomiti, Astoi, Fand, Fiaba, Fiavet, Fish, Iata, Ita Airways, Neos Air e Sea.