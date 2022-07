08:01

In un anno come qualsiasi altro la data sarebbe passata inosservata. Ma nel 2022, quando il problema degli scioperi nel trasporto aereo sta mettendo a dura prova l'intero sistema, l'avvicinarsi della 'franchigia', così come definita dall'Enac, ha tutto un altro valore.

Dal 27 luglio scatterà infatti il periodo in cui i regolamenti impediscono al settore del trasporto aereo, così come definito dall'articolo 8 del documento redatto dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, consultabile sul sito dell'Enac a questo indirizzo.



Un caso italiano

La normativa, va comunque sottolineato, vale solo per l'Italia. Eventuali agitazioni in altri Paesi, con effetti anche sui trasporti nel Belpaese, non sono assolutamente da escludere.



Le ultime settimane del resto hanno dimostrato che il mondo dei collegamenti aerei è strettamente connesso e i problemi, ad esempio, di Heathrow possono ripercuotersi anche sugli aeroporti della Penisola, nonostante questi ultimi abbiano salvaguardato i livelli occupazioniali grazie al ricorso alla cassa integrazione.