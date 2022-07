New York: completati i lavori al Terminal B dell'aeroporto LaGuardia

12:01

Sono stati aperti gli ultimi due gate del nuovo terminal B dell'aeroporto LaGuardia di New York.

Inoltre, come riporta Travel Weekly, è stata inaugurata la sezione finale di una nuova pista.

"L'annuncio segna il completamento di un lavoro per la realizzazione di una struttura avveniristica al terminal B, e non potremmo esserne più orgogliosi", ha affermato Kevin O'Toole, presidente dell'Autorità portuale di New York e del New Jersey.

Il progetto del valore di 5,1 miliardi di dollari è stato avviato nel 2016 e i primi cancelli del nuovo terminal sono stati aperti nel 2020. La maggior parte della struttura è stata operativa da gennaio, quando la costruzione è terminata.



American Airlines e il partner della Northeast Alliance JetBlue occupano il terminal B.

Il progetto del terminal B rappresenta la metà del progetto completo di ristrutturazione da 9,2 miliardi di dollari del LaGuardia. La parte più ampia del nuovo terminal C, occupata da Delta, è stata aperta all'inizio di giugno, comprendendo la hall degli arrivi e delle partenze, nove gate e una selezione di ristoranti e negozi. I restanti 21 cancelli dovrebbero essere completati entro la fine del 2024.

Delta sta finanziando il progetto del terminal C. LaGuardia Gateway Partners sarà il gestore del nuovo terminal B.