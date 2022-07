di Amina D'Addario

09:21

Prenderà il via la prossima summer il Palermo-New York di United. Ad anticipare la grande novità capace di incidere in maniera significativa sull’incoming dell’isola è stato l’amministratore delegato di Gesap Giovanni Scalia (nella foto).

“Con gli Stati Uniti avevamo lo United su New York che doveva iniziare in tempi di pandemia. Doveva essere un volo giornaliero da maggio a ottobre, una tratta importante prevalentemente per gli americani che vengono in Sicilia. Il progetto – ha precisato - non è stato accantonato, ma anzi ci siamo sentiti recentemente con la compagnia ed è previsto per l’estate 2023”.



L'andamento

Intanto le aspettative del Falcone Borsellino sono di superare i numeri pre-Covid. “Stiamo avendo performance inaspettate rispetto alla situazione generale: sia ad aprile che a maggio - evidenzia Scalia - abbiamo chiuso con più 9% sul 2019. Da gennaio al 20 giugno abbiamo invece superato i numeri del 2019, quindi per noi sarà l’anno record”.



Oltre alle rotte attivate dalle principali legacy, Scalia sottolinea che “abbiamo soprattutto le low cost che stanno sviluppando traffico e che stanno attivando numerose tratte internazionali”. Dal lato staff, aggiunge, “non abbiamo criticità particolari. Grazie alla regolamentazione italiana siamo riusciti a tenere tutto il personale”.