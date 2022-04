United: trenta rotte transatlantiche nell’operativo estivo

21:00

United Airlines ha dato inizio alla sua più grande espansione. Il vettore statunitense lancerà e ripristinerà 30 voli transatlantici nel periodo tra aprile e inizio giugno.

Il network includerà nuove rotte no stop verso cinque destinazioni leisure non servite da altre compagnie nordamericane, ossia Amman in Giordania, Bergen, le Azzorre, Palma di Maiorca e Tenerife.



Si aggiungeranno inoltre gli operativi verso Londra, Milano, Zurigo, Monaco e Nizza con voli da Boston a London Heathrow, da Denver a Monaco e da Chicago a Milano.



Come riporta travelmole.com, United riattiverà 14 rotte atlantiche e incrementerà la frequenza verso altre sei città con una rete di connessioni più ampia del 25% rispetto al 2019. Non manca una crescita sul mercato africano con i voli giornalieri da Washington ad Accra che decolleranno l’8 maggio, e un volo annuale (e non più stagionale) da Newark in direzione Città del Capo dal 5 giugno.