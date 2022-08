Scaffidi, Air Europa:

di Alberto Caspani

08:30

Il Centro e Sudamerica fanno decollare la stagione estiva di Air Europa.

“Quest’anno abbiamo registrato una ripresa generale di tutte le rotte di lungo raggio - conferma Renato Scaffidi (nella foto), country manager Air Europa - ma sicuramente quelle che stanno offrendo i risultati migliori sono Lima, Havana e Santo Domingo. Sono traguardi più che soddisfacenti e si avvicinano ai livelli 2019: una crescita andata di pari passo alla riapertura di tutte le rotte di lungo raggio e all’ampliamento della flotta”.



Con la fine dell’anno, infatti, l’attività della compagnia riceverà un’ulteriore e sostanziale spinta grazie al ripristino di tutti i collegamenti pre-pandemia e con l’ingresso di 11 aeromobili, di cui 5 Dreamliner 787. Un ruolo importante, inoltre, è giocato dal successo riscontrato dalle nuove rotte.



“Grazie al forte interesse commerciale di alcuni tour operator spagnoli - aggiunge Scaffidi - le destinazioni di Alghero e Atene hanno regalato subito ampie soddisfazioni. Da tempo stiamo inoltre lavorando sul miglioramento e l’ampliamento delle ancillary, proponendole sia attraverso agenzie e network che via web”.



I prossimi passi per la compagnia saranno l’implementazione del sistema easybooking e l’offerta di nuove tariffe flessibili. “A breve – conclude il manager - infine, potremo valutare anche l’effettivo apprezzamento del lancio di Nft, essendo ancora in corso la prima fase di test sul mercato”.