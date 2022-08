Australia, sale in aereo con la colazione del McDonald’s: multato per contrabbando

21:00

Due muffin e un croissant pagati a caro prezzo. Per la precisione, una cifra pari a 1.825 euro, ovvero 2.664 dollari australiani. Questa la multa comminata dalle autorità dell'Australia a un turista che si era imbarcato a Timor Est, diretto verso l'aeroporto di Darwin nei Northern Territory (500 km di distanza circa), portando a bordo la colazione che aveva acquistato da McDonald's in Indonesia.

Come riporta repubblica.it, il viaggiatore è stato accusato di 'contrabbando' ed è stato 'scoperto' dai cani in servizio all'aeroporto, che hanno avvertito l'odore del cibo nello zaino.



La motivazione addotta dalle autorità fa in realtà riferimento a un'epidemia di afta epizootica in Indonesia, dalla quale la non lontana Australia si vuole difendere. Ma il sito del quotidiano ricorda anche che la politica di Australia e Nuova Zelanda in materia di biosicurezza è particolarmente stringente. E il caso non sarebbe isolato: nei giorni scorsi una turista australiana di ritorno da Singapore è stata multata per la stessa cifra a casua di un sandwich acquistato a Changhi e trasportato sull'aereo.