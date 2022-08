11:00

Sembrava che la scalata non dovesse mai avere fine. E invece, a dispetto di tutte le abitudini stagionali cui ha abiutato il settore nei decenni passati, il fuel a luglio ha visto un calo del prezzo.

Una flessione decisamente significativa, come emerge dai dati diffusi da Fto. La media per tonnellata metrica nel mese si attesta infatti a 1.158,45 dollari, contro i 1.375,75 dollari di giugno. Un calo di ben 217,30 dollari, pari a un -15,79%.



Rispetto a un anno fa, comunque, il divario resta ampio, con un aumento dell'82,31% pari a +523 dollari.



L'andamento dei prezzi

Ma non solo il fuel ha segnato una discesa complessiva dei prezzi nella media mensile: nella quarta settimana di luglio il costo del carburante è anche sceso softto la soglia psicologica dei 1.100 dollari, attestandosi a 1.092,82, per segnare poi una timida risalita l'ultima settimana, a 1129,57 dollari.



In generale, comuque, il mese di luglio si era aperto con una media per tonnellata metrica pari a 1.259,77 e, nonostante il piccolo rialzo degli ultimi giorni, la tendenza al calo è marcata e inequivocabile.