Emirates a caccia di piloti, i requisiti per candidarsi

Emirates è in cerca di primi ufficiali. Il vettore, che conta una delle flotte più giovani e moderne al mondo con 265 aerei Airbus e Boeing, programma corsi di addestramento interni per i piloti con istruttori in una struttura che ospita 10 simulatori di volo completo per Boeing 777 e Airbus 380.

I candidati che si proporranno per la posizione di primo ufficiale devono avere esperienza su aeromobili plurimotore e multi-equipaggio, una licenza di pilota di linea Icao valida e un'esperienza minima di 2.000 ore di volo su aeromobili da 20 tonnellate Mtow (peso massimo al decollo). L’avanzamento di carriera prevede il passaggio da primi ufficiali a capitani, piloti tecnici, standard captains, esaminatori e istruttori.



I benefit offerti

Tra i benefit offerti da Emirates un salario esentasse concorrenziale, l’alloggio e l’indennità per l'istruzione e una copertura medica e dentistica. I dipendenti possono inoltre usufruire di biglietti ridotti per il trasporto di merci e per i viaggi di tutta famiglia, anche per i biglietti degli amici, attraverso la rete globale della compagnia aerea. Inoltre, la carta Emirates Platinum offre una gamma di privilegi e sconti in migliaia di punti vendita al dettaglio e di alberghi a livello locale e globale.



I piloti possono candidarsi per i voli e le destinazioni preferite attraverso un sistema di turni che assicura loro l’opportunità di trascorrere del tempo con i propri cari nei giorni speciali.

I candidati interessati possono verificare i criteri di idoneità per intero e presentare domanda online alla sezione del sito: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/.