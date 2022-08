Emirates cerca personale in Italia: le selezioni ripartono domani da Genova

17:29

Emirates continua la sua campagna di recruiting in Italia. La compagnia aerea torna nella Penisola alla ricerca di nuovi candidati da inserire nel team multinazionale del suo personale di bordo organizzando tre nuovi open days.

Il primo appuntamento è fissato per domani, 2 agosto, a Genova. I recruiter del vettore saranno al Grand Hotel Savoia & Hotel Continental, in via Arsenale di Terra 5-1. Le tappe successive saranno il 4 agosto a Firenze, presso l’NH Firenze di Piazza Vittorio Veneto 4; e il 6 agosto ad Ancona, presso il SeePort Hotel - Rupi di via XXIX Settembre 12.



Come partecipare

Per partecipare alle selezioni i candidati dovranno presentarsi con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Il vettore consiglia di pre-registrarsi nell’area dedicata nella sezione Careers del sito di Emirates. I candidati che non si iscriveranno online potranno comunque farlo direttamente nel luogo dell’open day. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili sul sito.



I candidati dovranno essere, inoltre, pronti a trascorrere l'intera giornata presso la sede.