Qantas chiede ai propri manager di lavorare all’handling

08:21

Il tema della carenza di personale sembra non risparmiare nessun e nessun angolo della terra. E anche in Australia ci si trova a fare i conti con il problema dell’anno, tanto che la Qantas sta andando incontro a tagli all’operativo senza precedenti. E ora il vettore australiano cerca di correre ai ripari coinvolgendo i propri manager.

A cento di loro la compagnia ha chiesto di lasciare giacca e cravatta per indossare tute da lavoro e scendere in pista per dare una mano agli addetti all’handling, ormai insufficienti per coprire la mole di lavoro.



Ovviamente nessun obbligo, scrive Travelmole, ma la richiesta di rimettersi in gioco (con adeguato training) per dare una mano in particolare all’immagine della compagnia, in difficoltà in seguito alla situazione attuale.